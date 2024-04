Costoni franosi e in prossimità delle foci dei fiumi, ecco dove è vietato fare il bagno

Il Comune di Agrigento, con apposita ordinanza del sindaco Francesco Miccichè, ha disposto i divieti di balneazione per la stagione 2024 nei seguenti tratti di mare e di costa della città. Ecco quali sono: foce del fiume Naro e foce del fiume Akragas. Nel primo caso confermato il divieto di balneazione nei 200 metri a destra ed altrettanti a sinistra, per una lunghezza complessiva di 400 metri.

Per quanto riguarda il fiume Akragas, il divieto è di 200 metri a destra e 300 a sinistra per una lunghezza complessiva, dunque, di 500 metri.

Gli altri tratti di mare e di costa in cui non è consentita la balneazione sono quelli sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza. Si tratta in particolare del costone in località Caos per 1.900 metri; località Drasy (vicino Punta Bianca) per 3 chilometri; la zona del viale delle Dune spiaggia del vecchio chiosco Oceanomare (detta anche “terza spiaggia”) per 70 metri ed infine la spiaggia delle Dune per 153 metri.