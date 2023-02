Al Teatro Regina Margherita di Racalmuto presentato “Alza il volume” il docufilm pensato e ideato da Angelo Jay Pecoraro, sulla vita straordinaria di Nadia Lauricella, influencer di Racalmuto, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione che per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori. Nadia negli anni si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi, ma non si è data mai per vinta andando oltre ogni limite.

