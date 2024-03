A Palazzo dei Normanni nella Sala Gialla sono state premiate 40 eccellenze siciliane e i 10 personaggi siciliani dell’enogastronomia 2024.

La testata giornalista All Food Sicily nelle scorse settimane ha concluso il sondaggio online rivolto ai propri lettori per determinare i personaggi dell’anno dell’enogastronomia siciliana.

I vincitori per categoria di questa prima edizione sono stati: Personaggio Tv dell’anno Giusina Battaglia, protagonista su Food Network della trasmissione “Giusina in Cucina”, Bartender dell’anno Gianfranco Sciacca del Bacio Elitè di Bagheria, Panificatore dell’anno Francesco Arena del Panificio Arena di Messina, Food Manager dell’anno Danilo Li Muli, patron di Ke Palle a Palermo, Pasticcere dell’anno Mario Fiasconaro dell’omonima azienda dolciaria Fiasconaro di Castelbuono, Enologo dell’anno Maria Carella dI Cantine Nicosia di Trecastagni, Chef Pino Cuttaia del ristorante stellato La Madia di Licata, Pizzaiolo Sergio Russo della pizzeria Verace Elettrica, Produttore Luisa Agostino dell’Azienda La Paisanella di Mirto, Oste Peppe Bonsignore dell’Oste e il Sagrestano di Licata.

“Il premio nasce dalla volontà di dare valore e visibilità mediatica all’importanza strategica del settore enogastronomico e turistico in Sicilia, – chiosano dalla redazione – la cerimonia in definitiva ha visto protagonisti, uomini e donne che nel corso degli anni, in diversi settori, si sono distinti per il loro operato e sono riusciti a portare in alto il nome della Sicilia, oggi riconosciuta terra di eccellenze.”

Per queste ragioni sono stati conferiti riconoscimenti anche al mondo dell’horeca, dell’accoglienza di lusso e delle filiere produttive agroalimentari siciliane. Comparti che meritano di essere valorizzati, scommettendo sul connubio prodotto-territori, raccontando al contempo l’Isola attraverso le sue migliori eccellenze.

I vincitori del Premio All Food Sicily 2024 per il mondo del vino sono risultati: Personaggio del Vino dell’anno Josè Rallo; Produttore Inzolia Sebastiano Polinas di Di Legami; Produttore Etna Pucci Giuffrida di Al-Cantàra; Produttore Vino Biologico Saverio Lo Leggio dell’Azienda Agricola Milazzo; Produttore Nero D’Avola Carmelo Morgante, della Cantina Morgante; Produttore di Cerasuolo Antonio Rallo di Donnafugata; Produttore di Catarratto Salvatore Barone di Castellucci Miano; Produttore Grillo Giovanni Greco per CVA Canicattì; Produttore Perricone Stefano Caruso di Caruso e Minini.

I produttori siciliani dell’anno vincitori del Premio All Food Sicily 2024 sono stati: Produttore di Limoni Antonio Fricano, Produttore di Mandorle Gabriele Di Vincenzo, Produttore di Conserve Giuseppe Buttitta, Birraio Fabrizio Traina, Produttore di Nocciole Grazia e Carla Conti, Produttore di Pomodoro Vincenzo Di Pisa, Produttore di Formaggi Salvatore Passalacqua, Produttore di Pasta Tommaso Miceli, Produttore di Aromatiche Massimo Carlino, Produttore di Amaro Edoardo Strano, Produttore di Olio Manfredi Barbera, Produttore di Pistacchio Enrico Cimbali, Produttore di Frutta Esotica Andrea Passanisi, Produttore di Miele Carlo Amodeo, Produttore di Pomodoro Pachino Andrea Rabito, Produttore di Biscotti Paolo Forti, Produttore di Tonno Fratelli Adelfio, Produttore di Legumi Rino Terravecchia, Produttore di Yogurt Marco Giambrone.

I personaggi dell’anno dei settori horeca e turismo sono: Chef Emergente Lorenzo Ruta, Pizzaioli Emergente Giuseppe Pavone, Davide Giallongo, Salvatore Capizzi, Francesco Tasca e Concetto Fiorentino, Panificatore Emergente dell’anno Santino Presti, Responsabile Marketing Alessandro Parisi, Barista (Premio Moak) Salvatore Mummolo, Ambasciatore della Pasta Reale di Tortorici Lidia Calà, Macellaio Gianni Giardina, Pasticcere Emergente Mauro Lo Faso, Barista emergente (Premio Moak) Lorenzo Lopes, Manager Boutique Hotel Enzo Agrò, Sommelier Laura Piscopo, Mercato Enogastronomico SanLorenzo Mercato, Sindaco del Gusto Giuseppe Ferrarello e Sindaco del Borgo Maria Grazia Brandara.

Questo progetto editoriale che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni regionali, con la presenza del Vice Presidente della Regione Siciliana e Assessore Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, On. Luca Sammartino e dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive On. Edy Tamajo, consegna il senso e la misura di quanto rilievo venga attribuito alla promozione di queste espressioni di eccellenza, depositari ed essenza stessa della storia, della tradizione e della cultura della nostra Sicilia.