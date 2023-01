Eccellenze nel settore agroalimentare di qualità: c’è anche il pistacchio di Raffadali

Prosegue la crescita delle eccellenze nel settore agroalimentare di qualità del cibo. Nel 2021 il settore si arricchisce di tre prodotti food: Olio di Roma di Indicazione geografica protetta (Igp) nel Lazio, la Pesca di Delia (sempre Igp) e il Pistacchio di Raffadali di Denominazione di origine protetta (Dop) le cui zone di produzione, in questi ultimi due casi, si estendono tra diversi comuni in Provincia di Caltanissetta e AGRIGENTO in Sicilia. E’ quanto emerge dai dati di un report Istat. Ma è nel 2020 che si è registrata un’impennata nelle certificazioni, quando nel mercato sono entrati 12 prodotti. Si conferma la predominanza del settore degli Ortofrutticoli e cereali che, di fatto, rimane quello con il maggior numero di riconoscimenti: nel 2021 si attestano a 118, di cui 38 Dop e 80 Igp. Segue il settore dei Formaggi con 56 prodotti e l’Olio extravergine di Oliva con 49 prodotti. A livello territoriale l’Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di riconoscimenti Dop e Igp, seguita dal Veneto, dalla Sicilia e dalla Lombardia. Nei giorni scorso Salvatore Gazziano Direttore del Consorzio del Pistacchio di Raffadali, accompagnato da Carmelo Bruno Responsabile dell’Area Tecnica del consorzio, ha reso visita al Direttore del consorzio del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto. Un lungo incontro nel quale sono state affrontate le difficoltà di ciascun Consorzio in relazione ai problemi legati alla contraffazione.