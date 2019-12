Eccellenza agrigentina tra gli autori del autori del libro “MANUALE DI ODONTOIATRIA SPECIALE”

Dal 28 al 30 novembre si è tenuto a Torino il XX Congresso Nazionale SIOH (Società Italiana Odontoiatria per l’Handicap) che ha visto lo svolgimento del corso pre-congressuale nella rinomata sede dell’Ospedale Mauriziano, mentre il congresso si è svolto nella prestigiosa sede della Dental School di Torino.

Tra i vari progetti discussi durante l’evento, un certo rilievo è stato dato alla presentazione del libro dal titolo “Manuale di Odontoiatria Speciale” che parla, di tutte le dinamiche che riguardano l’argomento, dall’approccio psicologico fino ad arrivare alla fase chirurgica. I vari autori che hanno contribuito alla stesura del testo hanno esposto le loro esperienze professionali e i casi clinici con i quali hanno a che fare nella loro quotidianità lavorativa.

Alla stesura del libro ha contribuito il canicattinese Dott. Gianluca Russo (Dottore in Igienista Dentale) noto nell’agringentino per via delle sue collaborazioni in vari studi prestigiosi nella zona, ha trattando vari argomenti, in particolare, l’igiene orale da un punto vista preventivo, alimentare e domiciliare.

Al termine dell’evento il Dott. Gianluca Russo ha commentato questa emozionante esperienza dichiarando «È stato un piacere e un onore partecipare a questo prestigioso progetto dove si è parlato di tematiche sensibili che troppo spesso vengono messe in secondo piano e che non ricevono la giusta attenzione.

Un ringraziamento è doveroso, a tal proposito, nei confronti di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale della SIOH e, in particolare, al presidente Dott. Marco Magi per l’impegno, la determinazione e l’emozione che è riuscito a trasmetterci nel realizzare questo importante progetto formativo che spero sia un punto di partenza e non un punto di arrivo».