Welfare e sostegno al reddito: l’Ente Bilaterale del Terziario di Agrigento stanzia oltre 60mila euro per i lavoratori del comparto. Pubblicata la Misura n. 1/2026: contributi economici diretti per spese sanitarie, scolastiche, di mobilità e per il contrasto alla violenza di genere. Istanze entro il 31 maggio 2026.

Una risposta concreta ai bisogni quotidiani dei lavoratori, in un momento in cui il costo della vita continua a pesare su famiglie e imprese. L’Ente Bilaterale del Terziario (EBT) di Agrigento rilancia il proprio ruolo con la pubblicazione della Misura n. 1/2026, un bando che mette a disposizione 61.700 euro destinati a contributi economici una tantum per i dipendenti del comparto.

L’intervento si muove dentro una logica di welfare integrativo, con l’obiettivo di sostenere spese reali e sempre più incisive nella vita delle persone: dalla salute all’istruzione, passando per la mobilità e la gestione delle esigenze familiari. Il bando copre le spese documentate sostenute tra il primo gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, articolando le risorse in più ambiti di intervento che intercettano i bisogni concreti dei lavoratori.

Si va dal rimborso per spese odontoiatriche e per l’acquisto di occhiali da vista, fino agli aiuti per la scuola, la refezione e il sostegno alla natalità. Spazio anche alla mobilità quotidiana, alle attività sportive e al supporto per chi vive da solo sostenendo interamente le spese domestiche. Non manca un’attenzione specifica alla sfera sociale, con un contributo di 500 euro destinato alle lavoratrici vittime di violenza di genere, cumulabile con altre misure previste dal bando.

A spiegare il senso dell’iniziativa è il presidente dell’EBT Agrigento, Calogero Niesi: «Con questo bando riaffermiamo il ruolo centrale dell’Ente Bilaterale quale strumento di protezione sociale per il terziario agrigentino. In una fase in cui le famiglie affrontano una pressione crescente su salute, istruzione e mobilità, abbiamo il dovere di tradurre la bilateralità in risorse concrete e accessibili. Non si tratta di mera assistenza, ma di un investimento sulla dignità del lavoro e sulla qualità della vita».

Sulla stessa linea la vicepresidente Ida Saja, che sottolinea il valore inclusivo della misura: «Abbiamo voluto un intervento che non lasci indietro nessuno. La regolarità contributiva delle aziende non è solo un obbligo formale, ma uno strumento che genera valore e garantisce ai lavoratori tutele che vanno oltre i minimi contrattuali».

Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo determinato o indeterminato, in forza presso aziende con sede operativa in provincia di Agrigento che applicano il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi e che risultino in regola con i versamenti all’Ente da almeno dodici mesi consecutivi.

Le richieste, complete di certificazione Isee in corso di validità e della documentazione di spesa, dovranno essere trasmesse entro le ore 23:59 del 31 maggio 2026 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], oppure consegnate a mano presso la sede di via Imera ad Agrigento o ancora presso gli sportelli territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria.

Il bando integrale e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ente. Con questa misura, l’EBT Agrigentoconferma la propria missione: rafforzare la collaborazione tra imprese e sindacati per costruire una rete di protezione sociale capace di sostenere davvero il territorio, partendo da chi ogni giorno lo tiene in piedi, i lavoratori.oltiplicatore di valore: garantisce ai lavoratori tutele che vanno ben oltre i minimi contrattuali, contribuendo a costruire un ecosistema del lavoro più equo e solidale».

Possono presentare istanza i lavoratori dipendenti — con contratto a tempo determinato o indeterminato in essere alla data di presentazione della domanda — di aziende con sede operativa nella provincia di Agrigento che applicano il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio, la cui posizione contributiva nei confronti dell’EBT risulti regolare da almeno 12 mesi consecutivi.

Le istanze, corredate da certificazione Isee in corso di validità e dalla relativa documentazione giustificativa di spesa, devono essere trasmesse entro le ore 23:59 del 31 maggio 2026 attraverso una delle seguenti modalità: Trasmissione a mezzo Pec all’indirizzo: [email protected] Consegna a mano presso la sede dell’Ente in Via Imera 223/C, Agrigento. Consegna presso gli sportelli territoriali di Filcams Cgil, Uil Tucs e Fisascat Cisl.

Il bando integrale e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale www.ebtagrigento.it. Per informazioni: tel. 0922 22791 — email [email protected]. Con il lancio della Misura n. 1/2026, l’Ente Bilaterale del Terziario di Agrigento ribadisce la propria missione istituzionale: valorizzare la sinergia tra imprese e organizzazioni sindacali per costruire una rete di protezione sociale capillare ed efficace, capace di sostenere concretamente il tessuto produttivo locale a partire dal benessere di chi ne rappresenta la risorsa più preziosa.

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