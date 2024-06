Rubrica a cura di Kculturevibes.

Anno 2022

Genere Romantico, Mistery, Fantasy

Episodi 16

Disponibile su Disney plus

Cast

Yeo Jin Goo (Eun Gye Hoon)

Moon Ga Young (Noh Da Hyun)

Trama

Gye hoon è uno chef stellato che deve fare i conti con un passato drammatico, il rapimento e la scomparsa della sorella gemella con cui aveva un forte legame emotivo.

Sono passati vent’anni e Gye hoon torna a sentire le stesse emozioni di un’altra persona, inizialmente crede di aver ritrovato la sorella e inizia a cercarla, ma poi incontra Da Hyun e scopre di avere una forte connessione emotiva anche con lei.

Da Hyun è una ragazza vittima di stalking che involontariamente si trova coinvolta nell’omicidio del suo persecutore.

Recensione

È un drama romantico, ma non è affatto scontato e tiene col fiato sospeso per tutta la durata.

I due protagonisti belli e bravi, interpretano personaggi puri e molto attraenti, le prove della vita non scalfiscono minimamente la loro dolcezza e bontà d’animo, ma anche gli attori di supporto sono eccellenti e i personaggi secondari sono espressivi e hanno tanto da raccontare.

I miei preferiti sono il miglior amico del protagonista che con la sua ironia e simpatia aggiunge un po’ di leggerezza al dramma e la nonna di lei, un personaggio femminile straordinario dall’inizio alla fine.

Link-Eat love Kill, è una serie dolce e piacevole, la chimica tra i due protagonisti è evidente, ma sono legati anche da sentimenti come l’angoscia, la paura e l’insicurezza causata dai traumi infantili.

La serie tratta argomenti delicati, come la perdita di una persona cara, il problema delle donne perseguitate dagli stalker o vittime di molestie sul posto di lavoro, le vicissitudini di un’intera comunità, dove il dramma di una singola persona coinvolge inevitabilmente tutti gli altri.

L’ atmosfera di mistero e suspense tiene alta l’attenzione dello spettatore senza mai annoiarlo o deluderne le aspettative.

Consiglio la visione di questo

k-drama che è fatto molto bene, il cast degli attori è superlativo, le bellissime ost fanno da sottofondo musicale ed è disponibile doppiato in italiano su Disney plus.

A cura di J.V.

