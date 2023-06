È ufficiale: Ale Grande saluta la Fortitudo e “vola” a Rimini

C’è la conferma: Alessandro Grande si separa dalla Fortitudo Agrigento. Rinascita Basket Rimini ha messo le mani sul 29enne playmaker che nel 2022/23 ha prodotto 18,4 punti e 3,4 assist di media con la maglia di Agrigento e adesso è ai dettagli per un accordo pluriennale con la società del presidente Paolo Maggioli. “Sono stati 3 anni intensi, ricchi di emozioni, di “Grande is on fire”, di gloriose vittorie e qualche sconfitta- dicono dalla società di Gabriele Moncada-. Difficile se non impossibile dimenticare questi tre anni ed è per questo che Agrigento, ne siamo certi, ti porterà sempre nel cuore. La Fortitudo Agrigento saluta Alessandro Grande e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera.”