E’ tutto pronto: si accende “Friend Padel league Cup Stars”

Agrigento capitale del “grande padel” per una due giorni tutta la scoprire e vivere , all’insegna dello sport , della sana competizione , del divertimento , della solidarietà e del gusto: è tutto pronto al Tennis Club “Città dei Templi” per “Friend Padel league Cup Stars”. Sabato 25 e domenica 26 settembre prossimi si sfideranno otto coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, sei le nazioni rappresentate e, in esclusiva, direttamente dal World Padel Tour arrivano le stars, la coppia n. 12 e n. 15 della classifica mondiale: Adrian Alemandi, Coki Nieto , Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. E, poi,“Food & Beverage”, lo spettacolo gratuito con Tom Sinatra Live e la solidarietà con diverse associazioni del territorio coinvolte: Avis, Unicef, Fontanelle Insieme. L’ evento è organizzato dall’ ASD Friends Padel League di Agrigento, sponsorizzata da HDI Assicurazioni e gode del patrocinio del comune di Agrigento, Assessorato allo Sport e Assessorato alle politiche sociali. “Sabato mattina alle 10 partiranno le prime partite- spiega Marco Milioto, presidente dell’Asd Friends Padel League Agrigento- le due coppie vincitrici giocheranno con le grandi stars del Padel, gente che si vede solo in televisione, una grande opportunità di sport. Già da domani mattina, sabato 24, anche lo street food spagnolo, il pomeriggio intrattenimento con Tom Sinatra e la sera le partire con la “P” maiuscola, la grande semifinale con giocatori importanti. La domenica mattina, 25 settembre , prima della finale, abbiamo invitato i ragazzini in carrozzina che giocano a tennis che potranno intrattenersi con i giocatori, presenti anche l’Unitalsi, l’Avis e il comitato Fontanelle Insieme. Da quando è nata la nostra associazione, abbiamo sposato l’idea del friends che significa socialità, partecipazione, inclusione e amicizia. Tutti coloro che hanno voglia di stare con noi in amicizia nel benessere e nello sport che ben vengano. Il Padel è patrimonio di tutti“. L’ ingresso sarà regolato dalla legge Green Pass.