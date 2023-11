Non avrebbe potuto, né dovuto, rimettere piede in territorio di Agrigento per i prossimi tre anni. E’ stata trovata e fermata, invece, l’altra sera dai carabinieri del nucleo Radiomobile, in via Imera, nel centro della città dei templi. Una quarantacinquenne di Raffadali, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La donna, come hanno accertato i militari dell’Arma, aveva un foglio di via obbligatorio e per tre anni non poteva fare ritorno ad Agrigento se non autorizzata.