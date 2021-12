E’ tempo di “open day” al Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di Agrigento. Porte aperte dell’istituto sabato prossimo , 18 dicembre, dalle ore 15. 30 per fare conoscere ai giovani che dovranno scegliere la prossima tappa scolastica, quella delle superiori , l’offerta formativa. Il Leonardo “apre una finestra sul futuro dei giovani” , questo il tema scelto per l’iniziativa che accoglierà anche i genitori nella sede centrale di Viale della Vittoria. “La comunità scolastica – dice il dirigente scolastico Patrizia Pilato- illustrerà l’ampia ed innovativa offerta formativa del Liceo, che nel confermare la tradizione scientifica e linguistica, da quest’anno si è arricchita del percorso di Curvatura Robotica, della classe Apple e della Cambridge International School anche al Liceo Linguistico.” Dal 4 gennaio al 28 gennaio è possibile inoltrare le domande di iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023. La scelta dell’indirizzo scolastico della scuola superiore è probabilmente il primo grande bivio per l’adolescente.