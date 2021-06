È SUP mania anche sul litorale agrigentino (VIDEO)

Su ParadiseSup Agrigento è boom di richieste relativi allo sport dell”estate!

Nuove inserzioni e relativo aumento di richieste. Ed ecco che esplode anche ad Agrigento il fenomeno Stand up paddle comunemente conosciuto come SUP. Si chiama infatti “Sup” – spiega Angelo Licata, istruttore e responsabile del profilo ParadiseSup – e l’acronimo sta per Stand up paddle, ovvero tavola da surf con pagaia. Esploso negli Stati Uniti, dove ci sono ormai in giro più di 1,5 milioni di “paddle”, è destinato, già in questa stagione a esplodere come fenomeno sportivo anche nel nostro litorale. L’idea di Angelo Licata (nella foto) e Nadia Hop è quella di lanciare il Sup attraverso eventi emozionali, dove gli interessati potranno fruire del mare in modo diverso. Facendo sport, divertendosi e raggiungendo le mete più ambite della meravigliosa cosa agrigentina. GUARDA IL VIDEO COMPLETO

Basta un tratto di mare tranquillo per divertirsi con lo Stand Up Paddle, la disciplina surfistica più di tendenza. Ecco le dritte giuste per cominciare

