È stato il pioniere delle radio-tv locali: addio ad Agostino Bellavia

Se ne è andato nel giorno di Pasqua: è morto Agostino Bellavia. Aveva 64 anni. Da qualche tempo combatteva con problemi di salute. È stato il pioniere delle radio e tv locali agrigentine. Sin da giovanissimo ha avuto la passione per il mondo radio-televisivo e, nonostante fosse un funzionario Aci, ha continuato a seguire l’emittente di famiglia Agrigentotv diretta dal fratello Maurizio. In tanti lo ricordano per il suo saper essere disponibile, affettuoso , amico e anche per la sua passione per i treni. A tutta la famiglia Bellavia, le condoglianze dell’ intero staff di Agrigentooggi.