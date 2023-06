E’ nata ufficialmente a Canicattì  “Trinacria D’oro” per il riconoscimento e la certificazione della pizza Siciliana

E’ nata ufficialmente a Canicattì “Trinacria D’oro”, l’associazione che ha come obiettivo il riconoscimento e la certificazione della pizza Siciliana, realizzata con blend di farine e di condimenti che arrivano esclusivamente dal nostro territorio e che è denominata “Pizza Qualità Siciliana PQS”. I soci fondatori dell’associazione sono: Gandolfo Mogavero in qualità di Presidente, Andrea Giannone in qualità di vice Presidente, Antonio Lupo di Agrigento in qualità di Tesoriere, Giuseppe Cuffaro di Favara e Emanuele Gueli di Santa Elisabetta in qualità di consiglieri. L’associazione si occuperà di creare il disciplinare per la realizzazione della Pizza Qualità Siciliana; della formazione sia scientifica che tecnica, con prove di laboratorio su impasti, con fermenti, prefermenti e altro ancora. “Daremo la possibilità agli associati di partecipare gratuitamente a 16 ore di formazione attraverso un fondo formativo, inoltre sarà garantita la visibilità attraverso masters formativi su diversi settori”, dice il presidente Gandolfo Mogavero. Il fine è utilizzare la pizza come alimento per promuovere i prodotti locali a filiera corta: come le farine, il pomodoro a Siracusa, per esempio, quello di Pachino, nell’agrigentino il pomodoro siccagno, gli aromi nostrani, l’olio extravergine d’oliva, i formaggi, le mozzarelle e le tume locali.