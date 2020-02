Finalmente è nata anche ad Agrigento l’associazione culturale Garden Club Valle dei Templi. I Garden Club nascono in Italia sulle tracce delle numerose associazioni botaniche del secolo scorso: si può dire, infatti, che i sodalizi odierni siano gli eredi delle gloriose Associazioni Orticole di ieri ma nello stesso tempo si collochino in parallelo con le Associazioni consorelle di altre nazioni. Lo scopo del Garden Club, presieduto ad Agrigento da Romina Mancuso Melisenda Giambertoni, è quello di promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio in un territorio in cui si celebra da millenni il perfetto connubio tra patrimonio archeologico e bellezze della natura. Numerose le iniziative in cantiere, per le quali l’associazione si avvarrà anche di esperti qualificati: visite, gite, viaggi culturali, conferenze, corsi e mostre verranno realizzati al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei giardini, dei parchi e del paesaggio nei diversi profili storici, architettonici, sociali. Sarà un modo per aggregare quanti amano la natura, stimolare la conoscenza e la cura per le piante, i fiori e per l’arte del giardinaggio dando così un contributo concreto vista l’importanza per l’uomo di un corretto ed armonico rapporto con la natura.