Non ce l’ha fatta Fiedler Dietimar Michael, il sessantacinquenne tedesco residente ad Alessandria della Rocca, rimasto ferito gravemente in seguito ad un incendio divampato ieri sera nella sua abitazione di via Umberto nel centro del piccolo paese dell’agrigentino. L’uomo è deceduto nel reparto di Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito d’urgenza a causa delle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo.

A dare la tragica notizia è il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione: “Il nostro concittadino, rimasto gravemente ferito nell’evento che ha sfiorato una vera e propria catastrofe, non è riuscito a sopravvivere. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima”, auspicando i “dovuti accertamenti da parte degli organi competenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare ogni responsabilità”.

