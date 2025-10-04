È morto improvvisamente l’ex questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, da poco in quiescenza. Aveva 69 anni. Uomo delle Istituzioni, dirigente di altissimo profilo, ha saputo guidare la Polizia di Stato in questa provincia con autorevolezza, profonda umanità e grande senso del dovere. Originario di Catania, si era arruolato nella polizia di Stato nel 1985. Nei primi anni di carriera aveva prestato servizio al Reparto mobile e alla Questura di Palermo dove fu anche dirigente dell’ufficio scorte. Successivamente fu impegnato a Caltanissetta ed Enna ricoprendo ruoli di crescente responsabilità tra Squadra Mobile, Digos e Gabinetto.

Promosso primo dirigente nel 2001, nel 2004 divenne vice questore vicario a Enna, quindi a Catania e a Cosenza. Nel 2012 la nomina a questore di Crotone, incarico che ricoprì fino al settembre 2013 quando arrivò ad Agrigento come questore. Dopo l’esperienza agrigentina, la sua carriera proseguì con ulteriori incarichi prestigiosi a Perugia e Catanzaro. “Il suo stile sobrio, la sua disponibilità all’ascolto e la capacità di valorizzare le risorse umane – si legge in una nota della Questura di Agrigento – hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei colleghi e della comunità agrigentina. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui ne ricordano la competenza, il rigore e l’attenzione verso le persone”.

