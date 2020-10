E’ morto il Cavaliere del lavoro Pasquale Mirabile

AGRIGENTO. Il mondo imprenditoriale agrigentino, perde un’altra delle sue figure di spicco della storia recente. Si è spento, all’età di 87 anni, Pasquale Mirabile, Cavaliere del Lavoro e fondatore nella prima metà degli anni ‘70, insieme ai tre fratelli, del gruppo imprenditoriale che si occupava di diversi settori, dalla distribuzione alimentare ai trasporti postali fino alla raccolta dei rifiuti. In particolare, il Cavaliere Mirabile, si era occupato in prima persona della sua azienda che curava il settore della distribuzione per conto di grandi marchi come Alemagna e Algida.

Si è poi dedicato ai trasporti per conto di Poste italiane fino a collaborare insieme agli altri fratelli Mirabile, al comparto legato ai rifiuti incentrando i suoi sforzi sul territorio di Sciacca dove ha anche fondato la Sam, azienda che si occupa di riciclo dei rifiuti. Imprenditore noto ed apprezzato, Pasquale Mirabile, ha dato un contributo importante alla crescita socio-economica del territorio. Lo scorso aprile, al termine di una lunga malattia, era venuto a mancare il fratello Antonio. Per la scomparsa del Cavaliere Mirabile, i dipendenti della Sea hanno espresso il loro cordoglio ricordando la sua figura come “un uomo dalla grande disponibilità e caratura umana ed imprenditoriale”