E’ morto Ignazio Altieri, rinomato commerciante cittadino

È scomparso all’ età di 68 anni Ignazio Altieri. Rinomato commerciante agrigentino ed ex albergatore, tra le altre cose, in società con altri, aveva realizzato, aperto e gestito il Baglio della Luna. Da un po’ di tempo viveva ad Erice dove aveva un’attività commerciale questo però non gli impediva di essere presente nel dibattito cittadino e di curare le tante amicizie. Ad Agrigento era particolarmente legato e i negozi della famiglia Altieri della via Atenea erano rinomati. Alla mamma Vera Adinolfi, i fratelli Cesare con la moglie Francesca, Mario con la moglie Dina, l’adorato nipote Luigi e i parenti tutti le più sentite condoglianze da parte del direttore e di tutto lo staff di questo giornale. I funerali avranno luogo lunedì 8 novembre alle 11 nella chiesa Santissimo Crocifisso del quartiere di San Vito da dove subito dopo la salma sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone.

lutto ALTIERI IGNAZIO