E’ morta stanotte all’età di 62 anni al termine di una lunga malattia Giuseppina Caramanno, mamma di Gessica Lattuca, la giovane favarese scomparsa nel nulla dalla sera del 12 agosto del 2018. La donna da un paio di anni stava combattendo contro un grave male ma fino all’ultimo ha cercato di conoscere il destino della figlia. Negli ultimi anni chiedeva una tomba su cui piangere la ragazza. Il 21 giugno del 2023 Giuseppina Caramanno aveva perso anche al figlio Enzo, morto a 43 anni per cause mai del tutto chiarite. L’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di avere ucciso a botte la sorella e di averne poi distrutto il cadavere.

“Chissà se in questo momento Giuseppina Caramanno e la sua Gessica si stanno finalmente riabbracciando – commenta il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. O chissà che, magari, non incontrandola, possa avere avuto finalmente una risposta a quel dolore con cui ha dovuto convivere per sei lunghissimi anni. La morte della signora Giuseppina trasferisce alla collettività favarese l’onere morale di continuare la sua battaglia. Perché ci si possa riscattare dall’onta insopportabile di essere una città che non sta facendo abbastanza per avere giustizia e verità sul destino di una giovane mamma. Le condoglianze alla famiglia per la loro perdita”.