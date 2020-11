E’ morta all’età di 90 anni, Rosaria Sprio, mamma di Salvatore Bottone, dirigente e medico dell’Akragas, e in servizio alla clinica “Sant’Anna” di Agrigento. La donna è morta serenamente nella sua abitazione. I funerali, per via dell’emergenza Covid, non sono stati pubblicizzati. Alle famiglie Bottone e Sprio le più sentite condoglianze della redazione di AgrigentoOggi.