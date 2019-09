È morta Gabriella Curella Taibi, operatrice culturale molto conosciuta in città

E’ tornata tra le braccia del Padre Misericordioso la Signora Gabriella Curella Taibi, operatrice culturale molto conosciuta in città ed impegnata nel corso degli anni su molteplici fronti.

Con una trascinante passione per il sociale, per cui ha investito se’ stessa, per la politica ed una sensibilità culturale spesa con e per gli altri, oltre che grande con amore per il mare.

La Signora Gabriella è stata infatti una delle prime donne ad avere conseguito la patente nautica ad Agrigento.

E’ stata consigliere regionale per l’associazione italiana ricerca cancro. Ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione Fidapa di Agrigento ed è stata vice capo delegazione del Fai.

Per tanti anni ha ricoperto il ruolo di presidente del Centro ricerca cinema e narrativa Efebo d’oro. Oltre che madre, moglie e nonna presente ed affettuosa. Con il suo sorriso largo la ricordano i suoi affetti. Il marito Avv. Michelangelo Taibi, i figli Giuseppe, Angelo e Gianfranco, le nuore Sonia Nespolo ed Eva Di Betta, nostra autrice affezionata ed i suoi nipoti adorati. Alle famiglie la redazione di Agrigento Oggi porge le più sentite condoglianze.

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata domani giovedì 26 settembre alle ore 15.30 nella chiesa del Santissimo crocifisso, San Vito,di Agrigento.

Ai familiari tutti, le più sentite condoglianze da parte del direttore Domenico Vecchio e di tutto lo staff di AgrigentoOggi.