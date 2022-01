È morta Ernesta Affatigato: addio ad una donna amorevole

È morta Ernesta Affatigato, conosciuta come Rosetta, e in tanti la ricordano come una mamma amorevole che ha dedicato la sua vita alla famiglia. È nata e ha vissuto per tanti anni in via San Vito, ad Agrigento, quartiere al quale è rimasta molto legata. Aveva 85 anni. Lascia i figli Giuseppe Trovato con la compagna Giusi Chianetta, Giovanni con la moglie Matilde Cardinale,i nipoti Giorgia, Davide e Veronica.

Giovanni Trovato, tifoso e appassionato di Akragas , ha curato una rubrica e collaborato con AgrigentoOggi. A lui e a tutta la sua famiglia si stringe il direttore del nostro giornale, Domenico Vecchio, è tutta la redazione. I funerali si svolgeranno il 4 gennaio alle 15.30 nella chiesa Madonna della Provvidenza, ad Agrigento.