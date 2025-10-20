Si è spenta ad Agrigento la professoressa Assuntina Gallo Afflitto, figura di grande rilievo nel panorama culturale, sociale e accademico della città. Fondatrice e anima dell’Accademia di Studi Mediterranei, è stata per decenni un punto di riferimento per la ricerca, il dialogo tra culture e la promozione dei valori etici e umani attraverso l’arte, la fede e la conoscenza.

Instancabile promotrice di iniziative di alto profilo, la professoressa Gallo ha dato vita a manifestazioni che hanno lasciato un segno profondo nella storia culturale della città, come il Premio Empedocle in memoria di Paolo Borsellino, il Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi e i numerosi Percorsi di studi dedicati a temi di grande attualità e spessore morale.

Donna colta, appassionata e visionaria, Assuntina Gallo è stata un esempio di dedizione e amore per Agrigento e per la sua crescita culturale. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità preziosa fatta di idee, relazioni e valori che continueranno a vivere attraverso le sue opere.

Il cordoglio del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà

«Esprimo profondo cordoglio a seguito della morte ad Agrigento della professoressa Assuntina Gallo Afflitto, personalità storica e di rilievo nel panorama culturale e sociale, ideatrice, promotrice e cuore pulsante dell’Accademia di Studi Mediterranei, crocevia di scambio e riconoscimento di eminenti figure di spicco religiose, culturali, istituzionali, sociali e artistiche in ambito internazionale», dichiara il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà.

«A lei – prosegue Civiltà – si legano pregevoli e consolidate iniziative come il Premio Empedocle in memoria di Paolo Borsellino, il Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi e i Percorsi di studi su varie e sempre attuali tematiche di interesse generale.

La professoressa Assuntina Gallo Afflitto, disponibile, cordiale, affabile e carismatica, è stata un vero e proprio faro di idee, di pensiero e di azione. Ne conserveremo, valorizzeremo e tramanderemo la memoria».

