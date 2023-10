Ha messo a segno, nel corso del tempo ma anche nell’ultimo periodo, truffe, furti e scippi ai danni di persone, perlopiù anziane ad Agrigento, Porto Empedocle e in altri paesi vicini. Ma era finito nei guai anche in Toscana. Un vero collezionista di raggiri spacciandosi di volta in volta per carabiniere, poliziotto, finanziere, ma anche per impiegato comunale o tecnico di gestore di servizi.

Il trentanovenne empedoclino, adesso e almeno per un po’, non potrà più creare danni. E’ stato infatti bloccato dai poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e dai loro colleghi delle Volanti di Agrigento che, in esecuzione ad un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, lo hanno trasferito in una casa lavoro fuori provincia. Le ultime due denunce in ordine di tempo se l’è “beccate” appena dieci giorni fa.