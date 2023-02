“E’ frequentato da pregiudicati”: Questura chiude locale per 15 giorni

Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci ha emesso un provvedimento, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di 15 giorni, dell’attività di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Sciacca. Sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino a notificare il provvedimento al titolare del locale.

La sospensione è scaturita dai servizi di prevenzione svolti nei giorni scorsi, che hanno consentito in più occasioni di identificare, nel locale interessato, soggetti pregiudicati, ritenendo al riguardo che la contemporanea presenza di tali persone possa costituire allarme per la collettività e fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Per di più, nello scorso mese di dicembre, nel locale si è verificata una violenta aggressione nei confronti di un cliente, che riportò delle lesioni.