E’ ritenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha chiuso per 9 giorni un bar di via Palma a Licata. Il provvedimento è stato firmato dopo i controlli effettuati da parte dei poliziotti del locale Commissariato. Dopo la segnalazione degli agenti che hanno riscontrato la frequentazione del locale da parte di pregiudicati, è stata firmata la sospensione della licenza per 9 giorni.