Ha debuttato ufficialmente “Mizzica!”, il nuovo podcast ideato e condotto da Francesco Lauricella, che vuole raccontare la Sicilia gastronomica dalla A alla Z. Ad aprire questo viaggio sarà Ciccio Sultano, chef due stelle Michelin e figura di riferimento della cucina siciliana contemporanea. Chef del ristorante Duomo di Ragusa Ibla, Sultano porterà nel primo episodio la sua visione della cucina, come linguaggio capace di custodire tradizione, innovazione e appartenenza. Nel corso della conversazione è stata ripercorsa la storia di Ciccio Sultano, da quando, giovanissimo, ha iniziato a lavorare in una pasticceria di Vittoria.

Un percorso costruito con sacrificio, studio, intuizione e una visione sempre più precisa, che lo ha portato a diventare una delle figure più autorevoli e originali della cucina contemporanea.

Nel corso della conversazione viene ricostruito il suo percorso umano e professionale, dagli inizi fino alla conquista delle due stelle Michelin. «Abbiamo parlato – spiega l’autore – di identità, memoria, cultura del territorio, evoluzione della cucina italiana e del ruolo dello chef oggi, attraversando le tappe fondamentali della sua carriera e il modo in cui tradizione e creatività si incontrano nella sua idea di cucina. Un racconto prezioso per capire non solo il cuoco, ma anche l’uomo e il pensiero che stanno dietro a una delle esperienze culinarie più importanti d’Italia».

“Mizzica!” sarà disponibile in formato video e audio su YouTube, Spotify e sulle principali piattaforme di podcast, per offrire al pubblico un’esperienza di ascolto e visione accessibile, coinvolgente e contemporanea. «La Sicilia si può raccontare anche attraverso il cibo, le tradizioni, la memoria e l’identità gastronomica», spiega Francesco Lauricella. «Da questa idea nasce “Mizzica!”, un vodcast dedicato alla cultura gastronomica siciliana e alle storie che si nascondono dietro ingredienti, ricette e percorsi di successo».

Ogni episodio accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio dentro la Sicilia del gusto, attraverso testimonianze, aneddoti e riflessioni dei protagonisti della scena gastronomica dell’isola. Non un semplice podcast di cucina, ma uno spazio narrativo in cui il cibo diventa chiave per parlare di territorio, identità, memoria collettiva e cultura popolare.

Con uno stile diretto e autentico, Francesco Lauricella costruisce un racconto che unisce divulgazione, competenza e passione per la Sicilia, dando voce a chef, produttori, artigiani custodi di antichi saperi ed interpreti del gusto siciliano contemporaneo. Fra gli ospiti ci saranno Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto; Roy Paci, musicista e grande appassionato di cibi; Tony Lo Coco, del ristorante una stella Michelin I Pupi di Bagheria e Presidente de La Sicilia di Ulisse; Pierpaolo Ruta di Antica Dolceria Bonajuto e tanti altri che raccontano la Sicilia come luogo che parla, cambia, resiste, non come un’etichetta ma come un valore.

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