E’ arrivato Fifa 22: agrigentini in fila per il titolo più amato di sempre

FIFA 22 esce ufficialmente oggi, primo ottobre, ma già da ieri sera dopo un messaggio che avvertiva sull’anticipo di un giorno, è partita la caccia al gioco. Davanti alle attività commerciali (nelle immagini GameTake del Viale della Vittoria), gli agrigentini in fila per il titolo più amato di sempre: la community di appassionati di calcio non vede l’ora di poter acquistare il gioco targato Electronic Arts. In molti avevano prenotato il gioco sfruttando promozioni già lo scorso luglio. La consegna questa mattina, appena arrivato il corriere, la gente era già fila per ritirare il titolo più amato dagli appassionati di calcio. Giovani e adulti hanno ritirato il prezioso cd sia per PlayStation 5 che per PS4. Circa 250 i giochi consegnati nella sola mattinata.