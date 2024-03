È arrivata in città @chiarasquaglia , insieme a @riccardogaz presenterà il festival internazionale del folklore #mandorloinfiore🌸 #76mandorloinfiore.

I due sono pronti per condurre lo spettacolo di questa sera del 66° festival internazionale del folclore, con inizio alle 21, al Palacongressi del Villaggio Mosè e, poi, quelli in programma domani, 16 marzo, alle 16 e alle 21. Ma l’attesa è per la cerimonia conclusiva di domenica 17, ai piedi del maestoso Tempio della Concordia, quando sarà decretato il gruppo vincitore del tempio d’oro, dal voto del giudizio popolare. Quest’anno ci saranno, oltre il tempio d’oro, anche quello d’argento e di bronzo.

E, intanto, nelle strade di Agrigento è una continua festa. Questa sera, 15 marzo in piazza Marconi, con inizio alle 21:30, lo spettacolo del duo comico “Matranga e Minafó”. Sabato 16 “La notte del Mandorlo”, in via Atenea, con musica e intrattenimento di tanti artisti; a partire dalle 21:30, in contemporanea, in piazza Marconi, va in scena “Medea”, firmata Marco Savatteri. E sarà il concerto di Lello Analfino a chiudere, il prossimo 17 marzo, il 76° Mandorlo in fiore ad Agrigento. Appuntamento in piazza Marconi, start ore 21:30. Lello Analfino, agrigentino, è un vero e proprio animale da palcoscenico. Storico frontman dei Tinturia è esaltante e coinvolgente, diretto con il pubblico. I suoi concerti si trasformano in grandi eventi.

E, poi, bancarelle, mercatini, stand, svago per i più piccoli, street food. Da Villa Bonfiglio, attraversando il viale della Vittoria, per giungere fino in piazza Marconi, i visitatori potranno immergersi in oggetti frutto di creatività e abilità manuale, mentre i più piccoli potranno divertirsi. Questa, 15 marzo, immediatamente dopo la fiaccolata dell’amicizia, intorno alle 20, è in programma l’inaugurazione del “Mandorlo in Fiore Food Village”, in piazza Marconi.