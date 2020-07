E’ accusato di aver maltrattato la compagna, 41enne torna in carcere

E’ accusato di aver maltrattato, e in due occasioni schiaffeggiato la compagna, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari. L’Autorità giudiziaria ha sospeso la misura alternativa dei domiciliari, e disposto la custodia in carcere.

In manette è finito un 41enne I.L., di Agrigento, accusato di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito per lui si sono spalancate le porte della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. L’uomo è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio.

Il 41enne, l’anno scorso, aveva ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute. Tornato a casa, è stato un susseguirsi di discussioni e litigi con la compagna. La donna presentò una denuncia, e a I.L., gli erano stati revocati i domiciliari, ed era tornato in cella.

Nelle settimane successive la difesa, dopo aver presentato una documentazione medica, aveva ottenuto nuovamente i domiciliari, e lui il “perdono” della convivente.

Adesso a distanza di qualche mese sono emerse le nuove accuse. La presunta vittima ha presentato un’altra denuncia ai carabinieri, raccontando di essere stata sottoposta a continui maltrattamenti. La stessa ha riferito di essere stata presa a schiaffi, dopo una discussione avuta con il compagno. Da qui il nuovo arresto, e l’uomo è tornato in cella.