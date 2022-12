Duplice omicidio, arrestato il figlio

Salvatore Sedita, il 34enne racalmutese, è stato arrestato. L’uomo, dopo un interrogatorio durato tutta la notte avrebbe detto di essere stato lui ad uccidere i propri genitori, Giuseppe Sedita e Rosa Sardo. Le vittime, sono state trovate, ieri sera, nel soggiorno di un’abitazione in contrada “Stazione”, a Racalmuto, in un lago di sangue. I due coniugi erano abbracciati. L’arma utilizzata per il duplice omicidio dovrebbe essere una mannaia da macellaio, trovata vicino ai corpi. Salvatore Sedita è stato arrestato dai carabinieri. L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, e dal sostituto procuratore Gloria Andreoli.