Due risse nel centro della città. Botte da orbi vicino ai luoghi della movida

Ancora risse nel centro di Agrigento, a pochi passi dai locali della movida. La prima zuffa, poco prima delle 2 di sabato, ha coinvolto due soggetti italiani, e due cittadini del Gambia, uno dei quali, rimasto a torso nudo. Teatro del fatto la via Pirandello, proprio davanti il portone della chiesa dell’Immacolata, sotto gli occhi di decine di passanti.

Sono volati calci e pugni, e nella baruffa, i gambiani hanno utilizzato anche cinture e cocci di bottiglia. All’arrivo dei carabinieri della Radiomobile dei rissosi nessuna traccia. Qualcuno è rimasto lievemente ferito, anche se nessun ferito per rissa si è presentato al pronto soccorso. Avrebbero fatto a botte per motivi di droga.

Poco più tardi altra zuffa tra immigrati. Questa volta lungo la via Atenea. Se le sono date di santa ragione per motivi sconosciuti. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine i partecipanti sono riusciti ad allontanarsi velocemente, facendo perdere le loro tracce. Altra scazzottata, per fortuna senza conseguenze, anche a San Leone.