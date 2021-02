Due nuovi positivi ad Agrigento. Rischio assembramenti? Micciché: “allertate le forze dell’ordine”

Ad Agrigento ieri, 24 febbraio, si sono registrati altri due casi di persone positive al tampone. Sei persone sono, invece , guarite e non c’è stato nessun decesso. Il conto totale dei positivi nella città è quindi di 48 casi totali. Il pensiero del sindaco di Agrigento, Franco Micciché, va a cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni con un fine settimana all’insegna del bel tempo.”Una situazione che ci fa perdere di vista il rischio contagi- dice il primo cittadino-. Per questo ho emesso due ordinanze, una di divieto di assembramento e una di vendita da asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro. Le forze dell’ordine sono state allertate in tal senso e spero che queste possano essere da deterrente a chi non capisce la gravità del momento. Non è finita ancora. Dobbiamo essere prudenti per evitare una probabile terza ondata di contagi e un nuovo ritorno alle zone arancione o rosse. Il nuovo Dpcm è alle porte e non vorremmo doverci pentire di quello che stiamo facendo in questi giorni.”