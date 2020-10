Due incidenti stradali in centro città, ferito ciclista e anziano finisce contro auto in sosta

Due incidenti stradali, nelle ultime ore, nel centro di Agrigento. Un 22enne, extracomunitario, domiciliato in città, ha riportato traumi sparsi sul corpo. In sella ad una bicicletta ha impattato contro un’automobile, modello Lancia Y, condotta da una 50enne, agrigentina. Il sinistro in via Francesco Crispi.

Il ferito in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale, i quali, hanno effettuato i rilievi.

E alla “Bibbirria”, un pensionato ottantenne alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del volante, ed ha urtato contro una vettura in sosta. Fortunatamente all’interno dell’abitacolo non vi erano persone. L’anziano, non ha riportato ferite. Gli agenti intervenuti hanno avviato una serie di accertamenti.