Due feriti in un incidente stradale sulla SS 115

Incidente stradale con feriti nel pomeriggio di martedì scorso. Il sinistro è avvenuto intorno le 16.30 sulla SS 115 in territorio di Palma di Montechiaro. Due le autovetture coinvolte con a bordo due soggetti entrambi rimasti feriti e trasportati in ospedale. Una delle due autovetture si è capovolta a seguito dello scontro impegnando l’intera carreggiata. Il tratto stradale è stato chiuso alla circolazione per circa due ore. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato e la polizia locale per i rilievi di rito.