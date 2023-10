Due favaresi illustri: P. Francesco Schifano e P. Pacifico Nicosi. Due presbiteri dell’Ordine Francescano Minore (Ofm) del Convento di S. Antonio di Favara, – il primo favarese doc, il secondo nativo della vicina di Canicattì, ma favarese naturalizzato per i tantissimi anni trascorsi a Favara…- che, entrambi, per la loro lunga permanenza in questa nostra Favara , in un periodo storico particolarmente travagliato, … quello successivo al 1968, …. hanno profondamente segnato la storia della Città e l’esistenza di non pochi favaresi.

Due frati, presbiteri francescani P. Francesco Schifano scomparso nel dicembre 1989 e P. Pacifico Nicosia, scomparso dieci anni dopo, nel marzo 1999.

P. Francesco Schifano o Patri Francì,…. come affettuosamente era a tutti sempre chiamato, dotato di una forte personalità e maturità umana, spirituale e culturale, era un tipo sinceramente democratico, sempre assolutamente rispettoso delle libertà e personalità degli altri ; ed anche per questo, a Favara era per molti,…proprio molti … anche se di idee diverse, un punto di riferimento anche in politica, pure nel periodo più rovente dei primi decenni del dopoguerra. Sempre dalla parte della libertà, soprattutto religiosa, e non solo!. E – vedi caso – ha concluso la sua vita nel dicembre 1989, dopo aver visto crollare, nel mese precedente, il Muro di Berlino.

P. Pacifico Nicosia, un tipo umano diverso, meno direttamente presente nel concreto impegno socio-politico, e quindi anche nelle manifestazioni popolari….. più riservato, ma sempre saggiamente presente, prudente ed illuminato, al quale proprio tanti favaresi restano pure nostalgicamente grati, per i tanti anni di ministero, silenziosamente esercitato a favore della Comunità favarese, anche attraverso Radio Favara 101. Radio da lui voluta e “costruita” quale strumento di evangelizzazione e di promozione umana, in un periodo, allora, segnato da tante contrapposizioni, anche ideologiche, proprie, soprattutto, della metà degli anni ’70, soprattutto a Favara.

Tante contrapposizioni ideologiche, che, allora, con la sola presenza di P. Pacifico, sempre in Convento,… anche se silenziosa… si stemperavano e ci si accorgeva, – magari senza nulla dire- che non era proprio il caso di litigare e di accapigliarsi. Pacifico di nome,… si diceva che seminava e diffondeva dovunque pace e serenità, invitando a mettere al di sopra di tutto, al di sopra anche delle idee legittimamente opinabili, il rispetto reciproco, la tolleranza, la fraternità.

P. Francesco Schifano ofm, …. P. Pacifico Nicosia ofm, due personalità assai diverse, ma in profonda comunione di impegno e zelo evangelico nell’ azione pastorale, rapportata ai tempi, con quelle particolari difficolta che hanno travagliato allora la società mondiale, italiana e siciliana-agrigentina … e vorrei dire … la Chiesa di Favara in particolare….…. con l’opera allora comunitariamente svolta, dalla Comunità eccelsale favarese in generale e dai due Frati in particolare… questi due FRATI hanno lasciato un segno..…un segno che non deve essere dimenticato e per il quale bisogna essere doverosamente grati.

P. Pacifico , allora, cogliendo i segni dei tempi, – possiamo e dobbiamo dire, – ha fondato l’emittente radiofonica Radio Favara 101, – (una delle prime in Sicilia e sicuramente la prima in provincia di Agrigento)- iniziando, – (possiamo dire oggi nello spirito delle continue esortazioni di Papa Francesco) – un servizio di formazione e di informazione che ha inciso e speriamo, possa continuare ad incidere benevolmente nel tessuto sociale di questa Città e in tutto il circondario, dovunque l’emittente riesce ad arrivare, cercando di allungare il suo raggio di azione.

Un testimone che adesso – (anche se a distanza di oltre un ventennio….durante il quale – bisogna oggettivamente riconoscere che non è mai comunque mancato l’impegno di quanti si sono succeduti nella guida) — un testimone è stato raccolto dalla nuova Comunità dei Frati, già da qualche anno guidata da P. Alfio Lanfranco ofm…..del cui impegno e zelo abbiamo avuto prova nel recente anno pastorale trascorso 2022-2023….e già quest’anno abbiamo visto con quanta premura. entusiasmo e zelo ha organizzato il nuovo inizio dell’anno-pastorale 2023-2024, con la riuscitissima concelebrazione in onore di S. Francesco, Santo patrono d‘Italia a cui Favara, come abbiamo toccato con mano, è tanto…tanto devota.