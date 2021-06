Due ex Fortitudo conquistano la serie A

Due ex Fortitudo, Cannon e Ambrosin conquistano la serie A. Entrambi hanno esordito in Lega A2 grazie alla Fortidudo. Il ds Cristian Mayer li ha scoperti e voluti ad Agrigento. Per due stagioni hanno fatto la fortuna della Moncada. Dopo l’autoretrocessione Ambrosin ha deciso di trasferirsi a Tortona dove ha ritrovato l’amico Cannon. Contro ogni pronostico hanno battuto la favorita Torino. Ambrosin è di Jesolo proprio come il suo ds Mayer che di Talenti se ne intende ed ancora una volta ci ha visto bene. Nel Tortona, allenata da Marco Ramondino, gioca anche Bruno Mascolo che ha vestito la maglia della Fortitudo anche lui per volere di Mayer. Non è la prima volta che giocatori scovati dal ds della Moncada raggiungono la massima serie. Kelvin Martin, De Nicolao e Mian solo per citarne alcuni. Bravi Cannon e Ambrosin, bravo Cristian Mayer.