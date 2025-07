Settimana con due straordinari eventi per la Rassegna del Teatro Classico e del Mito. Giovedì 31 luglio alle 21 al Teatro dell’Efebo andrà in scena “Anfitrione”, una delle commedie più celebri di Plauto, dal grande valore storico e linguistico, con la regia e l’interpretazione di Emilio Solfrizzi, uno dei più popolari ed apprezzati attori italiani, in grado di spaziare tra cinema, televisione e teatro, che ha saputo integrare il testo originale di Plauto con richiami alla modernità. Nel cast, oltre a Solfrizzi, anche Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Beatrice Coppolino e Rosario Coppolino, con scene di Fabiana Di Marco e costumi di Alessandra Benaduce.

Sabato 2 agosto invece, sempre alle ore 21, sarà la volta de “I cavalieri”, la graffiante commedia di Aristofane, con adattamento e regia di Cinzia Maccagnano, già molto apprezzata lo scorso anno al Teatro dell’Efebo nelle tragedie Sofoclee “Antigone” e “Sette contro Tebe”. Un testo attualissimo ancora dopo 2500 anni per evidenziare la potenza di propaganda e demagogia nel continuo inganno dei popoli.

Il cast è composto, oltre che da Cinzia Maccagnano, da Luna Marongiu, Raffaele Gangale, Cristina Putignano, Marta Cirello, Andrea Maiorca e Maria Chiara Pellitteri, in scena insieme alle maschere e ai burattini di Luna Marongiu. Musiche originali di Lucrezio De Seta, costumi di Monica Mancini e scene di Linda Passi, che riescono nel difficile ma riuscito compito di fornire un ritratto spietatamente lucido della società contemporanea. I biglietti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp