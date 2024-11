Hanno deciso di rubare all’interno di un supermercato. Due donne di Favara, rispettivamente di 33 e 32 anni, disoccupate, sono state bloccate dai carabinieri della locale Tenenza, accorsi tempestivamente sul luogo, dopo la segnalazione di uno dei responsabili del market. Sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, entrambe per l’ipotesi di furto aggravato in concorso, e la trentatreenne anche per resistenza a Pubblico ufficiale.

Tutto quanto l’altro pomeriggio. Le due stavano provando ad allontanarsi velocemente, dopo avere messo a segno il furto, in un supermercato di via Capitano Callea. All’interno di borse avevano occultato generi alimentari di ogni genere, arraffati dagli scaffali e dai frigoriferi dell’esercizio commerciale. Uno dei responsabili si è rivolto al 112. In pochi istanti sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno bloccato le due favaresi, pronte a squagliarsela. La 33enne, una volta fermata, ha reagito.

