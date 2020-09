Due casi positivi in città, contagio non è avvenuto durante viaggi o trasferte

L’Asp ha comunicato al sindaco che ci sono due nuovi casi positivi al coronavirus ad Agrigento. Si tratta di un giovane, che presenta sintomi, e di una donna di nuclei familiari diversi. La signora, ha riferito il sindaco, che si trova ricoverata in ospedale per altre ragioni, è stata sottoposta a tampone, che è risultato poi positivo. Il contagio non è avvenuto durante viaggi o trasferte. Questo significa che il virus è in circolo e che bisogna continuare a mantenere le distanze e osservare tutte le precauzioni possibili.