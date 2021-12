Due bollini rosa per il San Giovanni di Dio per “un ospedale a misura di donna”

Si conferma anche per il biennio 2022-2023 l’assegnazione di due bollini rosa, sulla base di una scala da uno a tre, al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento da parte di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. I bollini rosa sono il riconoscimento che Onda, da sempre impegnato sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Nell’edizione appena conclusa, sono state 354 le strutture ospedaliere premiate: 107 hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 172 due bollini e 75 un bollino. La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da 400 domande suddivise in 15 aree specialistiche. Un’apposita commissione multidisciplinare, presieduta da Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali nella candidatura considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza e il risultato ottenuto nelle diverse aree specialistiche presentate.

“Il prestigioso conseguimento dei bollini rosa per il ‘san Giovanni di Dio’ – afferma il commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia – rappresenta un risultato che concretizza le azioni che l’azienda compie quotidianamente per superare le criticità, incrementare gli standard qualitativi dei servizi e, al contempo, differenziare le caratteristiche dell’offerta sanitaria. Non si tratta comunque di un punto d’arrivo ma di un ulteriore sprone per intensificare le iniziative a sostegno della salute della donna e, più in generale, di tutti i cittadini”.