Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 44, nel tratto di strada che collega Bivio Gulfa e Sambuca di Sicilia. Due auto dopo l’impatto si sono ribaltate. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Per fortuna, nessuno in pericolo di vita. Sul luogo hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

