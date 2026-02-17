Si sono vissuti momenti di panico nella notte tra domenica e ieri, lungo la via Giovanni Pascoli, a San Giovanni Gemini, dove un’autovettura ha preso fuoco creando il caos. L’automobile è una Citroen C3, di proprietà di una casalinga di 48 anni, in uso ad un operaio di 52 anni. Entrambi sono di San Giovanni Gemini.

Il mezzo in fiamme si è spostato da solo per alcuni metri e nel giro di pochi attimi è andato a sbattere contro una seconda macchina ferma in sosta, una Opel Insigna, appartenente ad un impiegato di 26 anni. Le due vetture sono state completamente avvolte dal fuoco.

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i loro colleghi del distaccamento di Mussomeli. Nulla hanno potuto fare i pompieri per salvare le auto. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della locale Stazione. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile né bottigliette o contenitori con residui di benzina.

