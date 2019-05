Due Agrigentini eletti al parlamento europeo, sono Tardino e Bartolo

Sono due gli agrigentini eletti al parlamento europeo. Annalisa Tardino, 40 anni licatese, con 32.750 preferenze è stata eletta deputato europeoo insieme a Matteo Salvini. In provincia di Agrigento trionfa anche il medico di Lampedusa Pietro Bartolo trascinatore della lista del Partito Democratico è stato il primo eltto con 135.037 preferenze. L’altra agrigentina Giorgia Iacolino ha avuto un ottima affermazione. Con ben 24.211 preferenze è risultata la prima delle donne.

In Sicilia M5s primo partito con il 31,1%. Lega al 20,7% , Fi 16,9%

e Pd al 16,6%

Sezioni pervenute 5300 sezioni su 5300.

LISTE VOTI % ———————————————————– MOVIMENTO 5 STELLE 479562 31,1 LEGA SALVINI PREMIER 319439 20,7 FORZA ITALIA 261340 16,9 PARTITO DEMOCRATICO 255741 16,6 FRATELLI D’ITALIA 117131 7,62 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 29089 1,89 LA SINISTRA 22487 1,46 EUROPA VERDE 18009 1,17 POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 8613 0,56 PARTITO ANIMALISTA 7618 0,50 PARTITO COMUNISTA 7134 0,46 POPOLARI PER L’ITALIA 3836 0,25 CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE 3549 0,23 PARTITO PIRATA 2370 0,15 FORZA NUOVA 2017 0,13 (ANSA).

Ecco il dettaglio

Vuoi anche per il voto di lista, raccoglie nella circoscrizione Isole quasi 240 mila voti. Seconda, per numero di voti, la licatese Annalisa Tardino, seguita da Francesca Donato, con il vicepremier alla commemorazione di Falcone in Aula Bunker all’Ucciardone di Palermo. Non sfondano Igor Gelarda e Angelo Attaguile.

Ecco i voti di preferenza dei candidati della Lega. 07.39 – Sezioni scrutinate 7140 su 7140

SALVINI MATTEO 239.026, TARDINO ANNALISA 32.767, DONATO FRANCESCA 28.067, GELARDA IGOR 26.383, PIU MASSIMILIANO 25.788, PILLI SONIA 24.568, ATTAGUILE ANGELO 20.553

Il Movimento 5 stelle che si afferma primo partito nella circoscrizione Isole, l’ex Iena, Dino Giarrusso, raggiunge e supera l’europarlamentare uscente Ignazio Corrao. Entrambi, molto probabilmente, voleranno al Parlamento europeo. Terza, abbastanza distante però, si piazza Alessandra Todde.

Ecco i voti di preferenza dei candidati del Movimento Cinque stelle.

Ore 07.34 – Le sezioni scrutinate sono 7140 su 7140. GIARRUSSO DINO 116.776, CORRAO IGNAZIO 115.365, TODDE ALESSANDRA 88.206, DI PIETRO FLAVIA 45.686, MONTAUDO MATILDE 44.286, FORCILLO DONATO 29.004, CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 22.970, BRUNETTO ANTONIO 17.621

Trascinato dalle preferenze per Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che ha conquistato il popolo della sinistra, il Pd mantiene la sua posizione e rimane terzo, nella circoscrizione Isole, dopo M5s e Lega, ma prima di Forza Italia. Al secondo posto, per numero di preferenze, Caterina Chinnici, che fa meglio dell’altra europarlamentare uscente Michele Giuffrida.Ecco i voti di preferenza dei candidati del Partito democratico.

Ore 07.40 Sezioni scrutinate 7140 su 7140

BARTOLO PIETRO 135.037, CHINNICI CATERINA 112.459, SODDU ANDREA 69.506, GIUFFRIDA MICHELA 52.185, PUZZOLO VIRGINIA 13.522, CIACCIO LEONARDO 11.711, LICCIARDI ATTILIO 10.086, SPICOLA CARMELA DETTA MILA 7.331

Ecco i voti di preferenza dei candidati di Forza Italia per le elezioni al parlamento europeo nella circoscrizione Italia insulare. BERLUSCONI SILVIO 90.271, MILAZZO GIUSEPPE 74.624, ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 73.093, MUSOLINO DAFNE 47.097, CICU SALVATORE 28.470, IACOLINO GIORGIA 24.211, GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 18.455, GRECO GABRIELLA 13.148

Ecco tutti i voti di preferenza conquistati dai candidati al parlamento europeo nella lista di Fratelli d’Italia nel collegio Italia insulare.

MELONI GIORGIA 63.360, STANCANELLI RAFFAELE 30.293, CANNATA GIOVANNI LUCA 20.028, VARCHI MARIA CAROLINA 14.295, SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 13.888, ZEDDA ANTONELLA 13.536, GERVASI MARIA FERNANDA 9.283, RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 7.166

Ecco i voti dei candidati di “+Europa – Italia in Comune – Pde Italia” nel Parlamento europeo nel collegio Italia insulare.

FERRANDELLI FABRIZIO 8.596, PUTZOLU PIETRINA 5.058. SAELI MARIA 3.958, SANO’ GIUSEPPE 3.012, FICANI STEFANIA 2.131, TORRISI ELIA 1.984, MANZI SILVJA 1.083, DE ANDREIS MARCO 422