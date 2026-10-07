Avrebbe aggredito per due volte la stessa persona in un solo giorno. Un ventiseienne di Agrigento è accusato di lesioni personali ed è finito a processo. La vicenda risale al febbraio 2024 e il contesto sarebbe familiare.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima preso a pugni e schiaffi la vittima davanti un bar in via Atenea. Poco più tardi, nel quartiere di Villaseta, sarebbe arrivata una seconda aggressione con un pugno al volto davanti un esercizio commerciale.

L’uomo riportò traumi giudicati guaribili in otto giorni e dalla sua denuncia è nato il processo a carico del ventiseienne.

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