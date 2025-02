Sabato 1° marzo 2025, alle ore 10:00, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, si terrà un incontro dal titolo “Costruzioni e gestione immobiliare per le imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti” . L’evento, promosso dalla CCIAA di Agrigento, rappresenta un’occasione cruciale per le aziende siciliane interessate a espandere la propria presenza in un mercato in forte crescita.

Con un interscambio commerciale di 9 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2024 e un aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente , gli Emirati Arabi Uniti si confermano un partner strategico per l’Italia. L’incontro offrirà approfondimenti sulle opportunità economiche e commerciali negli EAU , con interventi di esperti del settore e la presentazione di strumenti a supporto delle imprese, come il Bando PID-NEXT finanziato dal PNRR.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di figura chiave della CCIAA di Agrigento, tra cui il Commissario Straordinario Giuseppe Termine e il Segretario Generale Gianfranco Latino . L’obiettivo della Camera di Commercio è favorire l’accesso delle imprese siciliane ai mercati esteri, con particolare attenzione agli Emirati Arabi Uniti , primo mercato di destinazione dell’export italiano nell’area del Medio Oriente e Nord Africa.

Secondo il Commissario Giuseppe Termine , l’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare il partenariato economico tra Italia e UAE , anche grazie alla firma di nuovi accordi commerciali e all’azione congiunta di istituzioni e imprese.

Negli ultimi anni, gli EAU hanno rafforzato la propria posizione come hub economico e finanziario globale , attirando investimenti in settori strategici quali energia, infrastrutture, costruzioni, tecnologia e agroalimentare

L’intervento di Roberta De Santis , Direttore Generale della Camera di Commercio Italo Emirati Arabi Uniti, fornirà un quadro dettagliato sulle opportunità per le imprese italiane, analizzando gli strumenti a disposizione per facilitare l’ingresso in questo mercato.

Secondo gli ultimi dati, gli investimenti previsti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti entro il 2025 ammontano a circa 40 miliardi di dollari , con ampie possibilità di crescita per le imprese siciliane in diversi settori.

Le imprese siciliane possono trovare numerose opportunità negli EAU, grazie alle caratteristiche di questo mercato e ai suoi piani di sviluppo.Il settore immobiliare di Dubai sta vivendo una crescita esponenziale, con un incremento dei prezzi del 70% nel 2024 . Questo trend apre interessanti prospettive per le imprese edili siciliane specializzate in design sostenibile, tecnologie antisismiche e materiali innovativi .

Progetti come DAMAC Hills e le nuove smart city in costruzione potrebbero rappresentare un’opportunità concreta per gli ingegneri e gli architetti siciliani, che potrebbero offrire competenze altamente specializzate.

Gli EAU puntano a produrre il 25% della loro energia da fonti rinnovabili entro il 2030 , investendo massicciamente in interconnessioni energetiche con il Mediterraneo. Progetti come il cavo sottomarino Italia-Albania-UAE potrebbero vedere la Sicilia giocare un ruolo strategico come hub logistico e tecnologico per la transizione energetica .

Il progetto “Made in Italy in UAE e KSA” sta incentivando l’export di prodotti agroalimentari italiani, con particolare attenzione alle eccellenze siciliane come olio, vino e agrumi

Nel settore turistico, gli Emirati stanno investendo in progetti di lusso come Atlantis The Royal Residences , aprendo la strada una partnership tra operatori siciliani e investitori emiratini , in un’ottica di valorizzazione dell’ospitalità di alto livello.

Durante l’incontro verrà presentato il Bando PID-NEXT , con intervento di Fabio Cimino , Digital Specialist dell’Ufficio PID – Punto Impresa Digitale.

Il programma, finanziato dal PNRR e dall’Unione Europea , permette alle micro, piccole e medie imprese di accedere a consulenze gratuite per la trasformazione digitale , requisito essenziale per competere nei mercati high-tech come quello degli Emirati Arabi Uniti.

Creare percorsi di alta formazione in green building e AI applicata all’edilizia , in collaborazione con università emiratine come Khalifa University .

Utilizzare i fondi del PNRR per potenziare i porti siciliani come hub per il trasporto di energia e merci .

Istituire un osservatorio trasparenza per garantire che gli investimenti emiratini in Sicilia rispettino criteri di sostenibilità e inclusione sociale.

L’importanza di una visione a lungo termine, oltre la promozione, una strategia concreta

L’evento del 1° marzo 2025 non deve essere solo un’occasione di networking, ma l’inizio di una strategia strutturata per l’internazionalizzazione delle imprese siciliane. L’obiettivo è costruire un partenariato duraturo e sostenibile con gli Emirati Arabi Uniti , evitando dinamiche di sfruttamento e promuovendo investimenti basati su innovazione e sostenibilità

L’incontro alla Camera di Commercio di Agrigento si inserisce in un contesto di crescita dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti , con numerose opportunità per le imprese siciliane. Tuttavia, è essenziale un approccio strategico e consapevole, che garantisca alle aziende locali un ruolo attivo e competitivo in un mercato altamente dinamico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp