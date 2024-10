Droga è stata trovata alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Sequestrati 350 grammi di hashish che erano nascosti dentro una lettera indirizzata a un detenuto. A scoprirlo è stata Margot, il cane dell’unità cinofila della polizia penitenziaria. “Grazie per il lavoro della polizia penitenziaria – dice il consigliere nazionale del sindacato Osapp, Dario Quattrocchi – più di cinque ritrovamenti in sette giorni, ad Agrigento, Palermo ed Enna”. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro dalla polizia penitenziaria e un fascicolo d’inchiesta, per cercare di individuare il mittente, è stata aperto.

