Lotta senza sosta allo spaccio e al consumo di droga tra i banchi di scuola. La polizia ha rinvenuto decine di dosi. Le attività di controllo disposte dalla Questura di Agrigento si sono concentrate su un istituto di Sciacca. A chiedere un intervento delle forze dell’ordine era stato lo stesso dirigente scolastico. Gli agenti del Commissariato di Sciacca, coadiuvati dalle unità cinofile della Questura di Palermo, si sono recati nella struttura scolastica ed hanno controllato diversi ambienti (aule, palestre, bagni, corridoi).

Grazie ai cani antidroga, hanno trovato e sequestrato 23 dosi di hashish e marijuana, verosimilmente, pronte allo spaccio, abbandonate a terra o nascoste in alcuni locali. Inoltre, all’interno di uno zaino di uno studente, sono state rinvenute altre due dosi di hashish. Per tale motivo il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale assuntore di sostanze stupefacenti. I controlli non hanno interrotto le attività didattiche.

Il dirigente scolastico, che aveva auspicato il controllo, ha espresso il plauso per l’importante attività che serve da monito per i giovani ed invito ad uno stile di vita sano e lontano dal pericoloso dell’illecito consumo di droghe.