Droga spedita per posta intercettata dai carabinieri: arrestato 26enne

Avrebbe ordinato per posta, facendosi consegnare fino al suo domicilio, un pacco contenente droga. Al momento della consegna dello scatolo, da parte di un corriere è scattato il blitz dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno arrestato il giovane che lo ha ricevuto. Nel pacco 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi.

In manette è finito V.C., ventiseienne di Porto Empedocle, subito dopo l’arresto posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Ieri, davanti al Gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, s’è tenuta l’udienza, durante la quale, l’arresto è stato convalidato e a carico del giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora. V.C., è difeso dall’avvocato Serena Gramaglia.

L’indagine è tutt’altro che conclusa. E non sono esclusi nuovi sviluppi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e portato al laboratorio provinciale per le sostanze stupefacenti dei carabinieri per le analisi qualitative.